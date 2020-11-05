شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمنى يحقق تقدما واسعا شرقى الجوف وسط انهيارات لمليشيا الحوثي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قوات الجيش الوطنى اليمنى نجاحها، بإسناد جوى من مقاتلات التحالف العربي، خلال الساعات الماضية من تحقيق تقدمات كبيرة فى عدد من جبهات القتال المختلفة شمالى وشرق محافظة الجوف، وسط انهيارات متسارعة لمليشيا الحوثى المدعومة من إيران.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية ان قوات الجيش الوطنى اليمنى تقدمت شرقى مدينة الحزم، عاصمة الجوف، وذلك بسيطرتها على أكثر من خمسة كيلو مترات وتأمينها بشكل كامل.

وأوضحت أن تلك التقدمات الكبيرة لقوات الجيش اليمنى تأتى عقب عملية هجومية مباغتة، نفذوها على مواقع المليشيا الحوثية غربى معسكر الخنجر، تمكنوا خلالها من استعادة مواقع استراتيجية، أهمها سلسلة جبال وتباب خليف الأوعال، والراهنة، وشعبى الدقيقة، والدشيوان، وقرية الأشراع.

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كما تمكن الجیش اليمنى فى جبهة الخنجر من إفشال مساعى المليشيا المتمردة للتقدم من مواقع سيطرتها نحو المناطق الواقعة بين المعسكر الاستراتيجى وبين منطقة المهاشمة، التابعة لمديرية خب الشعف، كبرى مديريات المحافظة فى المحور الشمالي، وكبرى مديريات المحافظة مساحة.

وأشارت المصادر العسكرية إلى أن مليشيا الحوثى تكبدت خلال المعارك خسائر كبيرة فى العتاد والأرواح، وهو ما تظهره "الصور" والتى تؤكد الضربات الموجعة التى تلقتها المليشيات الحوثية من أبطال الجيش الوطنى ومقاتلات التحالف المساندة لها، والتى أجبرت من تبقى منها إلى الفرار، بعد انهيار واسع فى صفوف مقاتليها وقيادتها الميدانية.