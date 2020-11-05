شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة المغربية تقرر تمديد "حالة الطوارئ الصحية" إلى 10 ديسمبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس الحكومة المغربية، المنعقد اليوم الخميس فى الرباط، تمديد حالة الطوارئ الصحية لشهر إضافى إلى 10 ديسمبر المقبل؛ وذلك فى إطار جهود المملكة المغربية المبذولة لمكافحة تفشى وباء فيروس كورونا المستجد.

ووافقت الحكومة على مشروع قرار يقضى بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بجميع أرجاء المغرب، لمواجهة فيروس كورونا "كوفيد ـ 19"، واستمرارها لمدة أربعة أسابيع إضافية.

Advertisements

ويهدف مشروع القرار، إلى تمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء اللمملكة المغربية من يوم 10 نوفمبر الجارى فى الساعة السادسة مساء إلى 10 ديسمبر المقبل فى الساعة السادسة مساء.

ومنحت مواد مشروع هذا القرار لسلطات وزارة الداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة، بما يتلاءم مع الوضع الراهن، بالإضافة إلى المحافظين وروساء الأحياء والمناطق صلاحية اتخاذ جميع الإجراءات التنفيذية التى يستلزمها حفظ النظام العام الصحى كل على مستوى إداراته.