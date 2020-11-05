شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإعلام اليمنى يندد بأفعال إيران.. تريد استنساخ ميليشيا حزب الله باليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الإعلام اليمنى معمر الإريانى، اليوم الخميس، إن نظام طهران وأداته ميليشيا الحوثي، يسعيان لبناء ميليشيات طائفية تدين بالولاء وتنقاد لأوامر الحرس الثورى الإيرانى وإحلالها كبديل للجيش الوطنى والأجهزة الأمنية.

وأوضح الإريانى - فى سلسلة تغريدات على صفحته فى موقع التواصل الإجتماعى (تويتر)، وأوردتها قناة (العربية) الإخبارية - أن ميليشيا الحوثى المدعومة من إيران تقوم بتلقين عناصرها المتخرجين مما تسميه دفع عسكرية وأمنية شعار الولاية لزعيمها عبدالملك الحوثى وإيران، بدلا من القسم العسكرى الذى يدين بالولاء لله والوطن وخدمة الشعب ، معتبرا ذلك "انقلابا على مبادئ وقيم الثورة والجمهورية واستفزازا وتحديا لإرادة كل اليمنيين".

وأرفق وزير الإعلام اليمنى تغريداته بمقطع فيديو للقسم الطائفى الذى تلقنه ميليشيا الحوثى لما تسميه "دفع عسكرية وأمنية".

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وأشار إلى أن نظام طهران وأداته ميليشيا الحوثى يسعيان لبناء ميليشيا طائفية تدين بالولاء وتنقاد لأوامر الحرس الثورى الإيرانى وإحلالها كبديل للجيش الوطنى والأجهزة الأمنية، وتنفذ سياسات إيران التخريبية فى المنطقة بمعزل عن مصالح اليمنيين فى استنساخ لنموذج ميليشيا حزب الله.

وأضاف أن"هذه المخططات الإيرانية الشيطانية تستهدف العبث بهوية اليمن وسلخه عن محيطه العربى ونسف قيم العيش المشترك بين اليمنيين".

كما اتهم إيران بمحاولة تحويل اليمن إلى مقاطعة إيرانية ومخلب لنشر سياسات الفوضى والإرهاب فى اليمن والمنطقة والسيطرة على خطوط الملاحة وتهديد الأمن والسلم الدولي.