شكرا لقرائتكم خبر عن «الخريف» يكشف أثر مساهمة تحمّل الدولة المقابل المالي للوافدين بالمنشآت الصناعية (إنفوجراف) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريف أثر مساهمة تحمّل الدولة للمقابل المالي عن العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية بعد عام من التطبيق.

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وقال “الخريف” في تغريدة له بحسابه الرسمي بموقع تويتر: “الأرقام تؤكد أننا بحمد الله نجني ثمار قرار القيادة حفظها الله بتحمل الدولة للمقابل المالي عن المنشآت الصناعية في عامه الأول بتحقيق نتائج إيجابية في خلق الوظائف ومضاعفة الاستثمارات والنمو في القطاع الصناعي رغم أزمة كورونا والاستجابة من القطاع الخاص بنسب سعودة تفوق المعدلات السابقة”

وأوضح إنفوجراف نشره وزير الصناعة ارتفاع معدل النمو خلال فترة تحمل المقابل المالي الذي وصل لـ 7% ، فيما وصل حجم الاستثمار خلال نفس الفترة لـ 70.9 مليار ريال بزيادة في معدل نمو عدد التراخيص وصل لـ 95% .