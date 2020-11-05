شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة» تحذر من غش المستحضرات الطبية والصيدلانية.. السجن و10 ملايين غرامة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت النيابة العامة، في بيان لها عبر حسابها في “تويتر”، من غش المستحضرات الطبية والصيدلانية والعشبية.

وقالت النيابة في بيانها، يُحظر تغيير محتوى أو هوية أو مصدر أي مستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد الخداع، وإن احتوى على المكونات نفسها، ويُعد المستحضر مغشوشاً إذا احتوى على مكونات ملوثة أو خاطئة أو غير فعّالة أو غير كافية الفاعلية أو معبأ في عبوات مزيفة، ويعتبر فاسداً متى صار غير صالح للاستعمال.

وأوضحت أنه يعد مرتكبا للجريمة كل من:

١-غش أو شرع في غش أي مستحضر صيدلاني أو عشبي.

2- باع, أو صرف, أو حاز بقصد الاتجار مستحضراً صيدلانيّاً أو عشبيًاً مغشوشا, أو فاسدا أو منتهي الصلاحية, أو غير مسجل.

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3 – أدخل إلى المملكة مستحضراً صيدلانيًاً أو عشبيًاً غير مسجلء أو مغشوشاء أو فاسداً, أو منتهي الصلاحية, أو حاول إدخال أيّ من ذلك.

4 – أدخل إلى المملكة عبوات أو أغلفة لمستحضر صيدلاني أو عشبي بقصد الغش أو حاول إدخال أي من ذلك.

5- صنع او طبع او حاز أو باع أو عرض عبوات أو أغلفة لمس تحضر صيدلاني أو عشبي بقصد الغعش.

العقوبات :

– السجن مدة تصل إلى (عشر) سنوات.

– غرامة تصل إلى (عشرة ملايين) ريال، أو بهما معا.