جاء ذلك وفق ما صرح به المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس).
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وأشار المالكي إلى أن الطائرة المفخخةبدون طيار أطلقها الحوثيون "بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".
وخلال الفترة الأخيرة، أعلنت السعودية عدة مرات اعتراض وتدمير طائرات دون طيار "مفخخة"، قالت إن الحوثيين أطلقوها على جنوب المملكة.
وفي 28 أكتوبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن التحالف تدمير 3 صواريخ باليستية و6 مسيرات مفخخة تابعة لـ"أنصار الله".
وقال المالكي وقتها، إن "هناك محاولات مستميتة من ميليشيات الحوثي لاستهداف المدنيين.. أحبطنا كل المحاولات الحوثية لاستهداف المدنيين في السعودية".
وأضاف المتحدث باسم التحالف في حديث لقناة العربية السعودية: "دمرنا 3 صواريخ باليستية اليوم و6 مسيرات مفخخة حوثية.. الدفاعات السعودية البحرية والجوية تمتلك احترافية عالية".
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف العربي يعلن تدمير "مسيرة مفخخة" أطلقتها "أنصار الله" باتجاه السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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