الكويت... قرار بتعميم صور الأمير وولي العهد في المقرات الحكومية

جاء ذلك، خلال اجتماع استثنائي عقده، مجلس الوزراء، بحسب ما نقلته صحيفة "القبس" المحلية.

وقرر المجلس تكليف وزارة الإعلام، بتعميم صور أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، في جميع مقرات الوزارات والمؤسسات الحكومية والبعثات الدبلوماسية الكويتية.

ويأتي القرار بعد انتهاء فترة الحداد الرسمي (40 يوما) لوفاة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، الذي وافته المنية في 29 سبتمبر/أيلول الماضي عن عمر ناهز 91 عاما.

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وكان الشيخ نواف الأحمد (83 عاما)، أدى اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة الكويتي في 30 سبتمبر/أيلول.

وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أصدر أمير الكويت الجديد مرسوما يقضي بتسمية الشيخ مشعل الأحمد الصباح وليا للعهد.

والشيخ مشعل البالغ من العمر 80 عاماً هو الأخ غير الشقيق للأمير الجديد وللأمير الراحل.