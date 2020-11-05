واقعة المرور... الطب الشرعي في مصر يعلن ثبوت تعاطي نجل المستشار وأصدقائه الحشيش

ونقلت صحيفة "الوطن" المصرية عن مصادر مطلعة على تحقيقات القضية المعروفة إعلاميا بـ"طفل المرور"، قولها إنّ "تقرير الطب الشرعي الخاص بتحليل عينات من المتهمين بشأن تعاطيهم للمخدرات من عدمه، أثبتت إيجابية التحاليل لطفل المرور و3 من أصدقائه".

وأضافت المصادر أن "المتهمين ثبت أنهم يتعاطون مخدر الحشيش"، موضحة أن المتهمين الخمسة تم عرضهم على الطب الشرعي صباح أمس الأول، وجرى سحب عينات منهم بناء على قرار النيابة العامة بخضوعهم لتحليل المخدرات.

ووجهت النيابة للطفل وأصدقائه تهمة تعاطي المخدرات.

وكان فيديو جديد تداوله رواد مواقع التواصل في مصر، أمس، قد كشف عن حلقة أخرى من مسلسل السلوكيات المؤسفة لنجل القاضي الذي تنمر على رجال الشرطة.

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وكشف الفيديو قيام نجل القاضي، وخلال استقلاله سيارته بصحبة أصدقائه، بقذف أحد المارة بالبيض في وجهه وسط ضحكات زملائه.

وعلى الرغم من تقدم والد الطفل، القاضي أبو المجد عبد الرحمن أبو المجد، نائب رئيس محكمة الاستئناف بالإسماعيلية، باعتذار رسمي إلى جموع الشعب المصري ورجال الشرطة والمؤسسة القضائية عما بدر من نجله، لكن توالي الفيديوهات الكاشفة لسلوكيات الطفل أثارت الغضب ضده مجددا.

و في بيان رسمي، أول أمس الثلاثاء، قال أبو المجد، إنه يعتذر للشعب المصري بكافة طوائفه عما بدر من نجله، سواء في واقعة التعرض بالإيذاء باللفظ لرجل من رجال الشرطة أثناء قيادته سيارة دون حمله ترخيص قيادة أو عما نشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي من مادة مصورة تتضمن ما ردده نجله من عبارات بذيئة.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على الطفل نجل القاضي بعد تداول فيديو له مع عدد من أصدقائه على مواقع التواصل عقب إخلاء سبيله في واقعة التنمر على رجال الشرطة، تنمر فيه على أشخاص آخرين.