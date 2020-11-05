أمطار وبرد... تحذيرات مصرية من طقس الجمعة

وتوقع خبراء الأرصاد، بحسب ما نشرته صحيفة "المصري اليوم" المصرية، سقوط الأمطار على الوجه البحري والسواحل الشمالية والقاهرة بفرصة تصل إلى 40% تقريبا.
كما حذر الخبراء أيضا من أن درجات الحرارة ستنخفض بصورة ملحوظة في معظم الأنحاء.
وأشار الخبراء إلى أن سقوط الأمطار سيكون خفيفا على بعض المناطق في القاهرة الكبرى وقد تصل إلى متوسطة على بعض المناطق في شمال الوجه البحري، وتحديدا في محافظتي البحيرة وكفر الشيخ.
كما سيتوقع أيضا سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية، وتحديدا محافظات السلوم، ومرسى مطروح، والإسكندرية، ورشيد، وبورسعيد، والعريش، وتصل فرصها إلى 60% تقريبا.
ومن المتوقع أيضا أن تكون حالة البحر المتوسط تتراوح من معتدلة إلى مضطربة غرباً وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين.
أما عن درجات الحرارة غدا الجمعة، فتوقعت الأرصاد أن تكون في القاهرة "24-18"، والإسكندرية "24-20"، وقنا "27-19"، والأقصر "28-19"، وأسوان "29-20".
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