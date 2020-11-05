السعودية تحدد 8 شروط لانتقال العمالة الوافدة

ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية شروط انتقال العمالة التي كشفت عنها الوزارة، اليوم الخميس، وجاءت كالآتي:

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عدم وجود عقد عمل موثق مع مراعاة مهلة توثيق العقد وهي 3 أشهر من دخول العامل.

عدم دفع أجر العامل لثلاثة أشهر متتالية.

في حال تغيب صاحب العمل نتيجة سفره أو سجنه أو وفاته أو لأي سبب آخر.

في حال انتهت رخصة عمل العامل الوافد أو إقامته.

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في حال أبلغ العامل عن حالة تستر تجاري ضد صاحب العمل بشرط ألا يكون مشاركاً في التستر.

ثبوت حالة إتجار بالأشخاص.

إذا وجد خلاف عمالي بين العامل وصاحب العمل الحالي، ولم يلتزم صاحب العمل أو من يمثله بالحضور لجلستين من جلسات التقاضي في درجة قضائية واحدة بالرغم من تبلغه بمواعيد الجلسات أو عدم حضور لجلستين في التسوية الودية.

موافقة صاحب العمل الحالي على انتقال العامل الوافد.

وكانت الوزارة أطلقت، أمس الأربعاء، مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وتقدم ثلاث خدمات رئيسة، هي: خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي.

وتتضمن المبادرة جميع العاملين الوافدين في منشآت القطاع الخاص في إطار ضوابط تراعي حقوق طرفي العلاقة التعاقدية، ومن المقرر أن تدخل المبادرة حيز التنفيذ في شهر مارس/ آذار المقبل.