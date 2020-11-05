الرئيس العراقي: لا بد من تمكين جيل سياسي جديد

وأكد صالح أنه من باب الوفاء "للدماء الزكية" التي أريقت في سبيل الإصلاح يجب تهيئة الظروف لاختيار حكومة قوية تصون السيادة وتحفظ هيبة الدولة وترفع معاناة العراقيين، بحسب ما نشر الحساب الرسمي لرئاسة الجمهورية العراقية على تويتر.
وأضاف: "إن العراق يستحق الكثير، وأن العراقيين قد عانوا كثيرا وما زالوا يعانون، ولا بد من تهيئة المناخ السياسي لرفع تلك المعاناة وتحقيق العدالة والإنصاف في اختيار حكومة قوية، وهذا ما نتطلع إليه في هذا القانون الانتخابي الذي سيمكن قطاعات واسعة من شعبنا من ممارسة حقه الانتخابي".
وأشار صالح إلى أن الشعب العراقي سيتمكن من ممارسة حقه الانتخابي بعيدا عن الضغوطات وترسبات المرحلة السياسية السابقة وبعيدا عن التلاعب والتزوير وسرقة أصوات المواطنين".
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