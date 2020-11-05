‪المغرب يعتزم اقتناء "أسرة إنعاش" وتحاليل كورونا

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وأفادت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الخميس، أن المملكة المغربية حصلت على قرض من البنك الأفريقي للتنمية، يناهز 118 مليون يورو، أي ما يعادل 1.2 مليار درهم، وهو القرض الذي سيخصص لبرنامج دعم وتحسين الحماية الاجتماعية وتقوية استجابة المغرب لجائحة كورونا

وذكر البنك الأفريقي للتنمية أن هذا التمويل الإضافي يمثل امتدادا لبرنامج دعم سابق جرت الموافقة عليه لفائدة المغرب نهاية السنة الماضية، بمبلغ قدره 183 مليون يورو (مليارا درهم)، على أن يسمح البرنامج بدعم شراء 666 سرير إنعاش إضافي للوصول إلى سعة إجمالية تصل إلى 1350 سرير إنعاش مجهز، مع اقتناء كمية كافية من اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، إضافة إلى تأهيل المنصات التقنية لـ78 خدمة مستعجلات.

ويسعى المغرب من خلال البرنامج الجديد إلى توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل على الخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة والأطفال والنساء المهمشات، وقد مكن هذا البرنامج من بناء مستشفى إقليمي بكلميم، إضافة إلى مستشفى التخصصات في مدينة ورزازات، بطاقة استيعابية تصل إلى 140 سريراً.

ويتوخى البرنامج إنشاء 144 وحدة متخصصة في رعاية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وتحسين البنية التحتية لنحو مائة مؤسسة للرعاية الصحية الأولية في المناطق القروية. كما سيتم تجهيز هذه الوحدات بمعدات التطبيب عن بعد لإتاحة رعاية سريعة وعن بعد لفائدة المرضى.