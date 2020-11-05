شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل 4630 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الخميس، عن تسجيل 4630 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 95864 إصابة.
وأوضحت الصحة الأردنية -فى بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية- بتسجيل 40 حالة وفاة لترتفع إجمالى الوفيات إلى 1069 حالة.
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