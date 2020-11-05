شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا فى الجزائر لـ60 ألفا و169 مصابا و2011 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار اليوم الخميس ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر إلى 60 ألفا و169 حالة إصابة، و2011 حالة وفاة.

وقال فورار فى مؤتمره الصحفى اليومى إن الجزائر سجلت 642 حالة إصابة جديدة بفيروس الكورونا جديدة و12 حالة وفاة خلال يوم واحد.

وأضاف أن إجمالى الحالات التى تماثلت للشفاء بلغ 41 ألفا و244 حالة، مضيفا أن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرا إلى وجود 53 مريضا بالعناية المركزة.

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يذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز فى ولاية البليدة، التى تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وتم فرض حجر صحى كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضى لمدة شهر، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وتفرض السلطات الجزائرية حظرا للتجوال بسبب الكورونا من 11 مساء إلى 5 صباحا فى 20 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، فيما رفعت الحجر الصحى تماما عن 28 ولاية أخرى وذلك حتى 15 نوفمبر الجاري.