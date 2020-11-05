شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الفلسطينى فى وداع سفير مصر برام الله: دمتم سندا لقضيتنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، اليوم الخميس، سفير مصر لدى دولة فلسطين عاصم عاشور، بمناسبة انتهاء مهامه الرسمية، وأشاد المالكي، خلال استقباله السفير عاشور، بعمق العلاقات الأخوية بين دولة فلسطين ومصر، باعتبار القاهرة وقيادتها سندا رئيسيا للقضية الفلسطينية، كما ثمن الجهود التي تبذلها القاهرة للتغلب على العقبات أمام توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية، مؤكدا أن جهود مصر هي محل تقدير واحترام دائمين.

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وأكد المالكي، حرص القيادة الفلسطينية على التنسيق الدائم مع القيادة المصرية في كافة التحركات الدبلوماسية الفلسطينية في المحافل الإقليمية والدولية، وثمن جهود السفير المصري في توطيد وتعزيز العلاقات الثنائية، وتمنى له النجاح والتوفيق في مهامه القادمة.

بدوره، شكر السفير المصري، الوزير المالكي على حسن الاستقبال والضيافة التي حظيّ بها خلال فترة مكوثه في فلسطين، وما قدمته له وزارة الخارجية والمغتربين بمختلف قطاعاتها لتسهيل مهامه.