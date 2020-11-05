شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة التونسية" تعلن شفاء 36 ألفًا و727 مصابًا من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 36 ألفًا و727 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد، من بين إجمالى الإصابات المسجلة منذ بداية انتشار الجائحة فى تونس والتى تبلغ 66 ألفًا و334 إصابة.

وأوضحت الوزارة - فى بيان اليوم الخميس - أن العدد الإجمالى للمصابين فى المستشفيات بلغ 3 آلاف و110 حالات، فيما وصل عدد المرضى المقيمين بأقسام العناية المركزة إلى 269 حالة، إلى جانب 128 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي.

يُذكر أن وزارة الصحة التونسية قد أعلنت تسجيل 22 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 1577 حالة، مضيفة أنه تم تسجيل 1971 إصابة جديدة؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 66 ألفًا و334 مصابًا.