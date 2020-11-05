شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يعلن اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد التحالف العربى في اليمن، الذى تتزعمه المملكة العربية السعودية، اعتراض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. كان قد أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، تدمير عتاد للحوثيين، في استهداف جوي نفذه التحالف العربي في محافظة حَجَّة شمال غربي اليمن.

وقالت وزارة الدفاع اليمنية على موقعها "26 سبتمبر"، إن: "مقاتلات التحالف استهدفت بغارات جوية، مساء السبت، موقعاً للحوثيين في مدينة حَرَض، ما أدى إلى تدمير منصة إطلاق صواريخ كاتيوشا، وعدد من العربات التابعة لهم".

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وأضافت أن "الغارات الجوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين".

وفي وقت سابق من اليوم، ذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة أنصار الله، أن طيران التحالف نفذ 15 غارة على محافظتي الجوف ومأرِب شمالي اليمن.