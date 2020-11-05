شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 261 إصابة جديدة بكورونا والسنغال 18 حالة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الخميس، تسجيل 4 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 328 حالة.
وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - أنه تم تسجيل 261 إصابة جديدة بالفيروس، وإن الحالات النشطة التى لا تزال تتلقى العلاج تبلغ 2367 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالى للحالات المتعافية إلى 79929 حالة بعد تسجيل 249 حالة شفاء جديدة.
من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالى عدد الإصابات فى البلاد حتى الآن إلى 15 ألفًا و668 حالة.
وأوضحت الوزارة - فى بيان وفقًا للإذاعة السنغالية اليوم /الخميس/ - أنه تم إجراء 740 فحصًا، كما تم تسجيل 28 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى عدد المتعافين من الفيروس إلى 15 ألفًا و273 حالة.
وأشارت إلى أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 326 حالة وفاة، كما أن هناك 68 حالة تتلقى العلاج بالمستشفيات.
"الصحة البحرينية": تسجيل 4 حالات وفاة و261 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"
كانت هذه تفاصيل خبر البحرين تسجل 261 إصابة جديدة بكورونا والسنغال 18 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.