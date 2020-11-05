شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تسجل 261 إصابة جديدة بكورونا والسنغال 18 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة البحرينية، اليوم الخميس، تسجيل 4 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالى للوفيات إلى 328 حالة.

وذكرت الوزارة - فى بيان أوردته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى (تويتر) - أنه تم تسجيل 261 إصابة جديدة بالفيروس، وإن الحالات النشطة التى لا تزال تتلقى العلاج تبلغ 2367 حالة، فيما ارتفع العدد الإجمالى للحالات المتعافية إلى 79929 حالة بعد تسجيل 249 حالة شفاء جديدة.

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة السنغالية تسجيل 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ ليرتفع إجمالى عدد الإصابات فى البلاد حتى الآن إلى 15 ألفًا و668 حالة.

Advertisements

وأوضحت الوزارة - فى بيان وفقًا للإذاعة السنغالية اليوم /الخميس/ - أنه تم إجراء 740 فحصًا، كما تم تسجيل 28 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى عدد المتعافين من الفيروس إلى 15 ألفًا و273 حالة.

وأشارت إلى أن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بلغ 326 حالة وفاة، كما أن هناك 68 حالة تتلقى العلاج بالمستشفيات.

"الصحة البحرينية": تسجيل 4 حالات وفاة و261 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"