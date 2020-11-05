شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التونسية تضبط 27 شخصًا بصدد الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم،الخميس، أن قوات خفر السواحل تمكنت من ضبط 27 مهاجرًا غير شرعي، موزعين على قاربين أحدهما بالقرب من سواحل مدينة مدنين، والآخر بالقرب من سواحل مدينة قابس جنوب البلاد.

وأوضح وزارة الداخلية التونسية ، في بيان اليوم، أن المهاجرين كانوا يعتزمون اجتياز السواحل الإيطالية، مشيرة إلى أنه تم إيقافهم واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.

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يذكر أن المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أعلن، نهاية شهر أكتوبر الماضي، أن 1923 مهاجرًا غير شرعي تمكنوا من اجتياز السواحل الإيطالية عبر تونس، خلال شهر سبتمبر الماضي، مسجلين بذلك ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 والتي بلغت وقتها 864 مهاجرًا.