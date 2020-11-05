شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تعرب عن قلقها إزاء زيادة نشاط تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت روسيا، اليوم الخميس، عن قلقها إزاء زيادة نشاط تنظيم "داعش" الإرهابي في بعض مناطق سوريا.

وصرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - بأن تكثيف الخلايا النائمة التابعة لـ"داعش" عملياتها في شرق ووسط سوريا في الآونة الأخيرة، لاسيما في المناطق الخاضعة لسيطرة الإدارة الكردية في شرق الفرات، يثير قلقا متزايدا لدى روسيا.

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وأشارت الدبلوماسية الروسية إلى ورود تقارير عن ارتفاع وتيرة هجمات الإرهابيين على مواقع للجيش السوري والوحدات الكردية.

وأبدت زاخاروفا أمل موسكو في عقد اجتماع جديد للجنة الدستورية السورية في جنيف حتى نهاية نوفمبر الجاري، بفضل المفاوضات التي أجراها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسن في دمشق.