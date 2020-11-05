الرئيس العراقى يحذر من الفساد الانتخابى: قانون الانتخابات يمثل تغييرا نحو الأفضل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتبر رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، اليوم الخميس، أن قانون الانتخابات الذي صادق عليه اليوم يمثل تغييرا نحو الأفضل، وقال صالح - في كلمة له أوردتها قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إن الفساد الانتخابي آفة خطيرة وقانون الانتخابات يمثل تغييرا نحو الأفضل"، وأضاف "أن اصلاح القانونِ الانتخابيِ مطلب وطني لتأمينِ حق العراقيينَ في اختيار ممثلينَ عنهم بعيدا عن الضغوط والابتزاز والتزوير".

وكان رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح قد صادق، اليوم، على قانون الانتخابات بصيغته الحالية.

فيما دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، القوات الأمنية إلى العمل الجاد لتوفير الأمن في البصرة، وذكر مكتب رئيس الوزراء - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم،الخميس، أن الكاظمي اجتمع اليوم مع القيادات الأمنية بمحافظة البصرة، في مقر قيادة عمليات المحافظة، واستمع إلى عرض مفصل عن مجمل الوضع الأمني في عموم البصرة، والتحديات التي تواجه القوات الأمنية. وأشاد الكاظمي بجهود الأجهزة الأمنية في البصرة، التي تبذل قصارى جهدها من أجل أمن واستقرار المحافظة، مؤكدًا أن الحكومة ومؤسساتها وأجهزتها الأمنية تعمل جميعًا لخدمة المواطن وضمان استقراره.. داعيًا القوات الأمنية إلى العمل الجاد لتوفير الأمن لأهلنا في البصرة. Advertisements وجدد دعوته للقوات الأمنية إلى حماية كرامة الإنسان وحفظ أمن المتظاهرين، وأن يتمتع أداؤها بالمهنية وأعلى درجات المسؤولية في توفير الأمن للمواطنين، لاسيما وأن أغلبهم لديه مطالب مشروعة. وأكد رفضه الشديد لإطلاق العيارات النارية على المواطنين العزّل تحت أي ظرف كان، مؤكدًا أن سلاح القوات الأمنية كان الصبر وقد نجحنا في ذلك، ونرفض أي اعتداء وتجاوز على القوات الأمنية. وعلى صعيد آخر، أكد الكاظمي تعهد الحكومة بتفعيل العمل لإنشاء ميناء الفاو الكبير. وكانت وزارة النقل قد أعلنت تراجع شركة (دايو) الكورية عن إكمال بناء مشروع ميناء الفاو، حيث طالبت الشركة بمبالغ إضافية وتمديد فترة العقد.

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