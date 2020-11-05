شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة أول صلاة جمعة غدا بجامع الجزائر الأعظم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام غدا أول صلاة جمعة بجامع الجزائر الأعظم، أكبر مسجد في أفريقيا وثالث أكبر مساجد العالم بعد الحرمين الشريفين.

وأعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية اليوم الخميس أن إقامة صلاة الجمعة بجامع الجزائر الأعظم غدا تتزامن استئناف أداء صلاة الجمعة اعتبارا من الغد، بكافة الولايات في المساجد التي تتسع لأكثر من 1000 مصل، وذلك بعد تعليق لأداء صلاة الجمعة منذ مارس الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

كما يبدأ من غد السبت أداء صلاة الفجر في جميع المساجد التي تتوفر فيها الشروط المطلوبة.

وكان عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري قد افتتاح الأسبوع الماضي قاعة الصلاة بجامع الجزائر تزامنا مع الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف.

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