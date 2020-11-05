شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يؤكد أزلية ومتانة العلاقات مع سلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حسن شيخ إدريس عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، أزلية ومتانة العلاقات الثنائية بين بلاده وسلطنة عمان.

جاء ذلك لدى لقائه اليوم /الخميس/، مع سفير سلطنة عمان لدى السودان علي بن سلمان بن سعيد الدرمكي.

وأوضح السفير الدرمكي، في تصريح صحفي، أن اللقاء بحث سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية وترقية التعاون المشترك بين البلدين، لافتا إلى أن البلدين يرتبطان بعلاقات أخوية وأزلية مبنية على الاحترام المتبادل.

وأضاف أنه تم الاتفاق على الدفع بهذه العلاقات إلى مستقبل أفضل بما يخدم المصالح والمنافع المشتركة بين السودان وسلطنة عمان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السودان يؤكد أزلية ومتانة العلاقات مع سلطنة عمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.