شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تسجل 582 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم الخميس، تسجيل 582 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".

وأوضحت الكيلة - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة، و456 حالة شفاء، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 87.79%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11.36%، ونسبة الوفيات 0.85% من مجمل الإصابات.

وأكدت وجود 40 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 9 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وفي سياق متصل، قررت مديرية أوقاف بيت لحم إغلاق مسجد صلاح الدين في منطقة شارع الصف وسط بيت لحم، حتى فجر الاثنين المقبل، بسبب تسجيل إصابات بفيروس "كورونا" بين المصلين.

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