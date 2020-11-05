شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تتوقع تقلبات جوية على معظم المناطق من الجمعة إلى الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، حالة من التقلبات الجوية على معظم المناطق من يوم غد الجمعة إلى يوم الاثنين المقبل بمشيئة الله. وتشمل الحالة الجوية هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مناطق مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان والمدينة المنورة، وحائل وتبوك والحدود الشمالية والجوف والقصيم والشرقية.

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