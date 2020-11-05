شكرا لقرائتكم خبر عن تنبيه مهم من سفارة المملكة في سويسرا لـ«المواطنين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أهابت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى سويسرا، بجميع المواطنين المتواجدين في الاتحاد السويسري وامارة ليختنشتاين توخي الحيطة والحذر والبقاء في مساكنهم. كما نصحت السفارة، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، بتجنب استخدام المواصلات العامة قدر الإمكان والابتعاد عن أماكن التجمعات واتباع تعليمات السلطات المحلية في البلد المضيف. وعند الضرورة يرجى التواصل مع السفارة على الرقم: 24 24 554 79 41+”.

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