منها تأهيل 620 وحدة سكنية... فرنسا تخصص 25 مليون يورو لمساعدة لبنان بعد انفجار مرفأ بيروت

وبحسب موقع قناة "الجديد" اللبنانية، تشمل هذه القطاعات الصحة والتعليم والسكن والانتعاش الاقتصادي، ويتضمن هذا الدعم منظمات المجتمع المدني اللبنانية والدولية.

سفيرة فرنسا آن غريو ترأست اليوم الخميس، احتفال توقيع مشاريع تمولها فرنسا غداة انفجار مرفأ بيروت في 4 آب/أغسطس دعما للبنان، وأكدت أن "فرنسا كانت تفاعلية للغاية في الاستجابة للحاجات المرتبطة بالانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت عبر تأكيد الاستجابة السريعة والمستهدفة في مختلف القطاعات ذات الأولوية".

© REUTERS / MOHAMED AZAKIR

وأضافت "جاءت الاستجابة الفرنسية على مرحلتين: مساعدات عينية في الأيام الأولى بعد انفجار 4 آب/أغسطس، ثم مساعدة مالية للمنظمات غير الحكومية في المرحلة الثانية التي بدأت حاليا".

وسيتضمن التمويل، دعم المنظمة اللبنانية غير الحكومية "Arcenciel" المتخصصة بدعم الأشخاص ذوي الإعاقة.

إعادة تأهيل 620 وحدة سكنية و10 مدارس في الأحياء الأكثر تضررا.

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دعم المؤسسات بكافة أحجامها في المناطق المتضررة بالانفجار.

تحسين وصول الفئات الضعيفة من السكان في لبنان إلى الخدمات الصحية الأولية عالية الجودة.

يذكر أن انفجار المرفأ أودى بمستودع الأدوية المُستعصية المركزي في الكرنتينا الذي يستفيد منه نحو 25 ألف مريض يتلقّون علاجهم على نفقة وزارة الصحة.

وزاد انفجار مرفأ بيروت من أوجاع لبنان الذي يشهد منذ أشهر، أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ما فجر احتجاجات شعبية منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.