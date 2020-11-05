سوريا... مقتل مسلح من ميليشيا "قسد" في ريف دير الزور الشرقي

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن "هجوما بالأسلحة الفردية استهدف حاجزا لميليشيا "قسد" في قرية الباغوز التابعة لمنطقة البوكمال بريف دير الزور الشرقي أدى إلى مقتل أحد مسلحيها وإصابة آخر وعلى الفور استقدمت الميليشيا تعزيزات وفتشت عددا من المنازل".
© Sputnik . Рамиль Ситдиков
وذكرت مصادر محلية لـ "سانا" أن مسلحين من ميليشيا قسد طوقوا عدة أبنية في عدد من أحياء مدينة الرقة وداهموا منازل فيها وأقدموا على اختطاف 20 شابا وسوقهم تحت تهديد السلاح إلى معسكرات تدريب لزجهم في القتال في صفوف الميليشيا قسرا.
والجدير بالذكر أن المناطق التي تسيطر عليها قوات الجيش الأمريكي في ريف دير الزور الشرقي ومناطق شرق سوريا بشكل عام، في حالة غليان شعبي وانتفاضة عشائرية تطالب برحيله وطرد المسلحين الموالين له.
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