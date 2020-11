موسكو تعرب عن قلقها من تزايد هجمات "داعش" في منطقة الفرات

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في إفادة صحفية، الخميس: إن "موسكو قلقة من زيادة نشاط تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا) في نهر الفرات، حيث تزايدت الهجمات على الجيش السوري والفصائل الكردية".

© Photo / Press Office of the Egyptian Ministry of Foreign Affairs