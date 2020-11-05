شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين تطبيق «كداد» لتوجيه مركبات الأجرة والتنقل بأمان بين مدن المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

دشنت مؤسسة كداد الرائدة في مجال توجيه مركبات الأجرة والمرخصة من قبل الهيئة العامة للنقل ، تطبيق “كداد” لتوجيه مركبات الأجرة بأيدي سعودية ، وبطريقة تتقارب مع الطريقة الفعلية والحية لعملية “الكدادة في السوق السعودي ومتوافقة مع رؤية 2030 .

ويهدف التطبيق إلى سهولة الحجز والتنقل بين المدن بأمان ، وتحسين حجوزات السفر عن طريق الأجرة بين المدن داخل المملكة ، حيث أنها تلبي جميع فئات المسافرين ، كما يوفر أفضل جودة في الخدمة وتجربة مذهلة ومميزة في السفر.

كيف أحجز عن طريق كداد ؟

يستطيع الآن الراكب (المستخدم) الحجز عن طريق تطبيق كداد ، لرحلة من مدينة إلى مدينة أخرى باستخدام هاتفه الذكي في بضع دقائق ويتم الدفع أيضاً عن طريق إضافة رصيد إلى محفظته في التطبيق كداد ، فيما يستطيع الكابتن (السائق) إلقاء النظر على جميع الرحلات القريبة عن طريق تطبيق كابتن كداد ، وإن كانت القيمة، والوقت، والوجهه مناسبة، يستطيع قبول الرحلة والبدء بالتوجه للعميل بوقتها المحدد.

طريقة تسجيل الكابتن في كداد

وتتم طريقة تسجيل الكابتن في كداد ، عن طريق الدخول إلى تطبيق كابتن كداد وإضافة رقم الهوية الوطنية ورقم الجوال والإيميل الإلكتروني ، وبعد ذلك يتم إرسال كود التحقق من قبل النفاذ الوطني (مركز المعلومات الوطني) لكي يحصل فريق كداد على معلوماته الشخصية ، مثل الاسم، وتاريخ الميلاد وما إلى ذلك.

بعد ذلك يقوم الكابتن بإضافة معلومات المركبة والحساب البنكي ، وإرفاق جميع الوثائق المطلوبة للتحقق من قبل فريق كداد قبل الإرسال إلى منصة وصل (شركة علم) من أجل التحقق الكامل من الكابتن وإرسال طلب التحقق من السجل الجنائي لرقم الكابتن للدخول على منصة أبشر والموافقة على الطلب.

وبعد التحقق وعدم وجود أي سجلات جنائية تتعارض مع نظام الهئية العامة للنقل ، وكذلك بعد التحقق من أهلية الكابتن ، يتم تفعل حساب الكابتن وإشعاره بذلك للبدء بالعمل ، وكل ذلك يتم من أجل سلامة الركاب ومنحهم الأمان للتنقل بين المدن.

رؤية كداد

جدير بالذكر أن مؤسسة كداد تعمل على أن تكون الشركة المفضلة لخدمات السفر بين المدن لجميع المسافرين من خلال تقديم تجربة سريعة وموثوقة وترحيبية في كل مرة مع كداد من خلال تركيزها المستمر على الاحتراف والخدمة الفعالة ورضا العملا ، كما يعمل فريقها باستمرار على تحسين تجربة السفر بشكل أفضل لقيادة وتنظيم المسافرين في المملكة .

لتحميل التطبيق يمكنكم الضغط على الرابط التالي :هنا.