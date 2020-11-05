شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح آلية سفر المقيم وعودته للمملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أوضحت المديرية العامة للجوازات ، اليوم الخميس ، آلية سفر المقيم وعودته إلى المملكة . وذكر حساب المديرية العامة للجوازات عبر حسابه في تويتر ، أن المقيم بإمكانه السفر والعودة للمملكة بعد الحجز عن طريق الخطوط الناقلة . وأضاف : ” يلزم وجود تأشيرة سارية المفعول ووثيقة سفر سارية مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد.” جاء ذلك رداً على استفسار تلقاه حساب الجوازات بشأن طريقة السفر والعودة للمقيمين .

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