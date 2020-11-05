سعودي يدخل موسوعة غينيس كأكبر لاعب كرة سلة في العالم

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، صباح اليوم الخميس، بأن محسن بدأ مسيرته مع نادي "أحد" عام 1979، وحصل على العديد من الألقاب على المستوى المحلي والخليجي والعربي والعالمي.

وحقق خلف (51 عاما) ثلاث بطولات في درجة الشباب في منطقة المدينة المنورة، وبطولة في فئة الأولمبي، وعندما تم تصعيده للفريق الأول فتح خزانته لاحتواء 15 بطولة للدوري الممتاز، و14 بطولة كأس و3 بطولات نخبة و4 بطولات خليج والمركز الثالث في بطولة العرب حتى اعتزاله في 2015، عندما شارك في نهائي الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة بعمر 51 عاما و335 يوما محققا لقبه الأخير مع ناديه "أحد".

وعلى صعيد المنتخب، التحق محسن بالمنتخب السعودي عام 1986، حيث حصد بطولتي كأس الخليج وبطولة عربية وبطولة الملك عبد الله الدولية في الأردن وبطولة الشرطة العربية، وحصد المركز الثالث في بطولة آسيا.

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وعلى المستوى الفردي، حصد محسن لقب أفضل لاعب سعودي ست مرات، ونال وسام الاتحاد الآسيوي لكرة السلة لمساهمته في تطوير اللعبة، وتم تكريمه من الاتحاد العماني كأكبر وأقدم لاعب مشارك في كأس الخليج عام 2013، وتم تكريمه من الاتحاد العربي في 2014 في الرباط للسبب نفسه.

وفي بطولة النخبة التي أقيمت في السعودية عام 2004 حصل على كأس هداف البطولة وهداف الثلاثيات، وأفضل لاعب سعودي في البطولة وأفضل لاعب في البطولة وأفضل لاعب في النهائي، واختتم ذلك العام الأبرز له بالحصول على كأس اللاعب المثالي في بطولة الشرطة العربية في الرياض.

وتمكن محسن خلف بتاريخه الطويل بدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأكبر لاعب كرة سلة في العالم، من حيث العمر والمشاركة في مباريات رسمية.