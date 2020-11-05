إصابة عدة أطفال بسقوط قذائف على أحياء تعز اليمنية

أفادت مصادر يمنية محلية أن جماعة الحوثيين قصفت بالمدفعية الأحياء الشرقية من مدينة تعز، وأسفر القصف عن سقوط ضحايا في أوساط المدنيين كلهم أطفال، وذلك أثناء عودتهم من المدرسة في مديرية صالة شرق مدينة تعز.
وأوضح مصدر لـ"اليمن الآن" أن الطفل الجريح هشام شائف شرف، 9 سنوات، توفي عقب الاستهداف بساعات بعد إصابته بالقذيفة التي أطلقتها جماعة الحوثيين في حي جامع الخير، مديرية صالة، شرق مدينة تعز، والضحايا،" الأطفال ثلاثة أشقاء أحدهم الطفل المتوفى هشام شائف، وشقيقتيه خديجة شائف شرف عبدالله، 5 أعوام، ورسائل شائف شرف عبدالله، 10 أعوام".
وفي السياق، تتواصل الاشتباكات العنيفة بمختلف الأسلحة، بين القوات الحكومية ومسلحي جماعة "أنصار الله"، لليوم الرابع على التوالي، شرق وشمال مدينة تعز، وخلال الأيام القليلة الماضية، أصيب 7 مدنيين بإصابات متفاوتة جراء القصف المدفعي الذي تشنه الجماعة على الأحياء الشرقية والشمالية في مدينة تعز.
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