شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على آخر تطورات صحة الفنانة المصرية نشوى مصطفى والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - تلقى جمهور الفنانة المصرية نشوى مصطفى صدمة كبيرة بعدما أعلنت آخر مستجدات إصابتها بالفيروس حيث أقلقت متابعيها حينما كتبت عبر حسابها أيضاً: "بموت حرفياً بروتوكول العلاج معملش حاجة حد يساعدنى من وزارة الصحة ويقولى اروح انهى مستشفى".



وكانت الفنانة نشوى مصطفى، قد أعلنت عن إصابتها بفيروس كورونا من خلال تدوينة على حسابها الشخصى على موقع "فيس بوك": "ادعولي عملت أشعة مقطعية على الرئة والنتيجة لسه طالعة وللأسف كورونا.. أي حد اتقابلنا خلال الفترة اللي فاتت أرجوكم يعمل تحليل.. لو سمحتم الموضوع مش سهل ماتستهونوش خلوا بالكم.. الكورونا رجعت بشدة.. ألم رهيب ربنا ما يكتبه على عدو ولا حبيب.. ربنا يحافظ عليكم يارب..ادعولى".

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