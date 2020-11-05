السعودية تحبط مخططا إجراميا لتهريب مخدرات

ونشرت الوزارة على حسابها الرسمي في "تويتر"، ظهر اليوم الخميس، أن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب وترويج المواد المخدرة إلى المملكة أسفرت عن إحباط محاولات تهريب وترويج 2496950 قرص إمفيتامين، وطن و229 كغ من مادة الحشيش المخدر.

وتمكنت الوزارة من إلقاء القبض على المتورطين في الشبكة الإجرامية، وعددهم 13 متهما بينهم 7 سبعة مقيمين من الجنسية اليمنية و5 مواطنين ونازح واحد.

وأفاد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية بأنهم تمكنوا في ثلاث عمليات أمنية من الإطاحة بخلية إجرامية بمدينة الرياض، يمتهن عناصرها استقبال وترويج المواد المخدرة، حيث تم القبض عليهم، 3 مواطنين، وضُبِط في حوزتهم (2,014,940) قرص أمفيتامين مخدر.

كما تمت الإطاحة بخلية إجرامية في محافظة جدة، بعد قيام عناصرها باستقبال كمية من المواد المخدرة، حيث تم القبض عليهم، مواطن ونازح، وضُبِط في حوزتهم (482,000) قرص أمفيتامين مخدر، فضلا عن الإطاحة بخلية إجرامية بمنطقة عسير، أثناء محاولة عناصرها تهريب كمية من المواد المخدرة إلى المملكة من اليمن، بعد إخفائها داخل شحنة أسماك، حيث تم القبض على مهربيها، وهم 3 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومستقبلها ومعاونيه، و4 مقيمين من الجنسية اليمنية، ومواطن.