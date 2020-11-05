رئيس الوزراء العراقي يفتتح بوابات ميناء أم قصر الإلكترونية... صور

وبحسب ما نشره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي على "تويتر"، افتتح بوابات ميناء أم قصر الإلكترونية الموحدة لمشروع ساحة الترحيب الكبرى.

​وعقد الكاظمي، اجتماعا مع الكوادر العاملة في الميناء والجمارك، مؤكدا أن زيارته الحالية هي الثانية خلال مدة وجيزة، من أجل متابعة العمل في المنافذ الحدودية.

وشدد رئيس الوزراء، على أن ميناء "أم قصر" يشكل أحد أهم هذه المنافذ، الى جانب الموانئ الأخرى، التي تعد شريانا حقيقيا في دعم اقتصاد البلد والحركة التجارية، ولا تسمح الحكومة بأي حالة تهاون وإهمال فيها.