مصر تعلن رفضها أي تغيير ديموغرافي قسري في سوريا

ونشرت وزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، ظهر اليوم الخميس، أن شكري عبَّر، في مستهل اللقاء، عن تقديره للجهود التي يبذلها المبعوث الأممي مع مختلف الأطراف ذات الصلة، سعيا للوصول لحل سياسي للأزمة في سوريا.

وصرح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية، أن سامح شكري استعرض خلال اللقاء ثوابت الموقف المصري من الأزمة السورية، منوها بالجهود والاتصالات المصرية المستمرة خلال الفترة الماضية مع مختلف الأطراف المعنية، انطلاقا من موقف مصر القائم على تسوية سياسية للأزمة بموجب قرار مجلس الأمن 2254، وبما يحفظ وحدة سوريا واستقلال قرارها السياسي.

وأضاف حافظ أن شكري أكد للمبعوث الأممي أهمية السعي لتحريك كافة مسارات الحل السياسي ذات الصلة بالأزمة السورية، ورفض مصر لأي تغيير ديموغرافي قسري يطرأ في سوريا، مع ضرورة مواكبة التحركات السياسية مع التصدي الحاسم والفعَّال للتنظيمات الإرهابية المسلحة، لاسيما على ضوء ما يجري من نقل المقاتلين المتطرفين من سوريا إلى مناطق النزاعات الأخرى في المنطقة، بما يؤجج بؤر الصراعات الإقليمية فيها، خدمة لأهداف وأجندات ضيقة لداعمي تلك الجماعات الإرهابية.

وأشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، إلى أن المبعوث الأممي، غير بيدرسون أطلع، من جانبه، سامح شكري على رؤيته وتحركاته المختلفة بشأن سوريا، معربا عن تقديره للدور المصري المتوازن تجاه سوريا، وتطلعه لاستمرار التنسيق مع القاهرة في هذا الشأن.