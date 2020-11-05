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وطلبت القناة من نتنياهو الابتعاد عن قضايا داخلية، مثل أزمة كورونا والخلافات المستمرة مع حزب "أزرق أبيض"، والشؤون الخاصة، وإيلاء الاهتمام بقضايا رئيسة، أهمها البرنامج النووي الإيراني، وعدم انتظار الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات في أمريكا.
وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه من الأفضل لنتنياهو نقل وجهة نظر بلاده لإدارة جو بايدن، خاصة حيال الاتفاق النووي الإيراني، وتداعياته على إسرائيل، من بينها تغيير البنود وحظر الأسلحة على إيران، وغيرها من التفاصيل المهمة التي تسبب قلقا بالغا لتل أبيب.
وبشأن الملف الفلسطيني، أشارت القناة إلى وجوب تفاهمات مشتركة بين الحكومة الإسرائيلية وإدارة بايدن حيال القضية الفلسطينية، خاصة وأن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أعلن، غير مرة، عن استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل في حال فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية.
كانت هذه تفاصيل خبر ما السبب... قناة عبرية: على نتنياهو الإسراع في إجراء حوار مع إدارة بايدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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