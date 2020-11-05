ما السبب... قناة عبرية: على نتنياهو الإسراع في إجراء حوار مع إدارة بايدن

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أفادت القناة العبرية الـ"12"، صباح اليوم الخميس، بأن نتنياهو بحاجة إلى معرفة رأي إدارة بايدن حيال البرنامج النووي الإيراني، وكيفية التعاطي مع قضايا الشرق الأوسط، خاصة وأن المرشح الديمقراطي كان قد أعلن نيته العودة للاتفاق النووي مع إيران.

وطلبت القناة من نتنياهو الابتعاد عن قضايا داخلية، مثل أزمة كورونا والخلافات المستمرة مع حزب "أزرق أبيض"، والشؤون الخاصة، وإيلاء الاهتمام بقضايا رئيسة، أهمها البرنامج النووي الإيراني، وعدم انتظار الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات في أمريكا.

وأوضحت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني أنه من الأفضل لنتنياهو نقل وجهة نظر بلاده لإدارة جو بايدن، خاصة حيال الاتفاق النووي الإيراني، وتداعياته على إسرائيل، من بينها تغيير البنود وحظر الأسلحة على إيران، وغيرها من التفاصيل المهمة التي تسبب قلقا بالغا لتل أبيب.

وبشأن الملف الفلسطيني، أشارت القناة إلى وجوب تفاهمات مشتركة بين الحكومة الإسرائيلية وإدارة بايدن حيال القضية الفلسطينية، خاصة وأن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس أعلن، غير مرة، عن استئناف مفاوضات السلام مع إسرائيل في حال فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية.