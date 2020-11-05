وأكد المصدر سلبية بلاغ عن وجود قنبلة في الجيزة"، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية على "فيسبوك".
وأضاف "تبين من الفحص العثور على حقيبة بلاستيكية بداخلها بعض المخلفات الكهربائية والأسلاك بأحد شوارع الجيزة".
وكانت تقارير قد تداولتها وسائل إعلام محلية أفادت بعثور عامل نظافة صباح اليوم على جسم غريب بمحيط مجلس الدولة بمنطقة الدقي، تحديدا ما بين متحف محمد محمود خليل والمبنى الخلفي للمجلس وكان مثبتا أسفل سلة القمامة.
وخلال تنظيف السلة، اشتبه عامل القمامة بجسم غريب وبالاقتراب ارتاب منه، مما دعاه لإلقائه على الأرض، وأبلغ ضابط المرور المتواجد للإبلاغ، وفق بوابة أخبار اليوم (حكومية).
كانت هذه تفاصيل خبر مصر.. مصدر أمني يكشف حقيقية العثور على قنبلة في الدقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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