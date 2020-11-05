شكرا لقرائتكم خبر عن الاستخبارات العراقية تلقى القبض على 4 إرهابيين وتضبط وكرا لداعش فى كركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت وكالة الاستخبارات العراقية بعمليتين منفصلتين، أسفرتا عن القبض على أربعة إرهابيين وضبط وكر لـ(داعش) بداخله كمية كبيرة من العبوات الناسفة والمتفجرات في محافظة كركوك.

وذكرت وكالة الاستخبارات العراقية -في بيان نشرته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) اليوم الخميس- أن مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية تمكنت من إلقاء القبض على أربعة إرهابيين بمناطق متفرقة من محافظة كركوك بموجب مذكرات قبض قضائية وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائهم لعصابات (داعش) الإرهابية".

وأضافت أنه تم ضبط وكر لعصابات (داعش) استنادا إلى معلومات استخباراتية في قضاء داقوق ضمن محافظة كركوك عثر بداخله على كمية كبيرة من العتاد من مخلفات (داعش) تضم 48 عبوة ناسفة محلية الصنع و48 جهاز تفجير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاستخبارات العراقية تلقى القبض على 4 إرهابيين وتضبط وكرا لداعش فى كركوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.