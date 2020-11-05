شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الصحة الكويتى: شفاء 822 حالة مصابة بفيروس "كورونا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 822 حالة مصابة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد المتعافين في البلاد إلى 120 ألفًا و564 حالة.

وأضاف الصباح - في بيان صحفي اليوم /الخميس/ - أن حالات الشفاء سيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس /الأربعاء/، شفاء 662 حالة من فيروس "كورونا".

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