مستشار الأمن القومى العراقى: غلق مخيمات النازحين وصل لمراحل متقدمة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، إن العمل على غلق مخيمات النازحين وصل إلى مراحل متقدمة من التدقيق الأمني، مؤكدًا حرص الحكومة على إنهاء ملف المخيمات في المحافظات وإقليم كردستان.

وذكر مكتب الأعرجي - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم /الخميس/ - أنه بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، تفقد الأعرجي اليوم مخيم النازحين في المدينة السياحية بالحبانية، برفقة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري.

وأوضح المكتب أن الزيارة جاءت دعمًا لجهود وزارة الهجرة والمهجرين لحل ملف النازحين وإنهاء معاناتهم.

والتقى الأعرجي - خلال الجولة - مجموعة من العوائل النازحة، واستمع إلى مشاكلهم، ووعد بتذليلها بالتعاون مع الجهات المختصة؛ لإيجاد الحلول المناسبة لإعادة العوائل النازحة إلى مناطقها، ووضع الحلول للمشاكل التي تعانيها العوائل النازحة.

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