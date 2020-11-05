شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل 5 وفيات و795 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الخميس، إصابة 795 حالة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة 129.638 حالة، مقابل تعافى 822 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 120.564 حالة، وتوفى 5 حالات جديدة ليصل إجمالي حالات الوفاة 799 منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وأكد المتحدث الرسمي ب‍اسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، أن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام المحلية، عن عودة الحظر الجزئي في البلاد، هو خيار يطرح في حال الزيادة الطردية في عدد الإصابات، مثلما يحدث الآن في كثير من الدول حول العالم في القارة الأوربية والأمريكية.

وأضاف السند - في بيان صحفي - أن وزارة الصحة الكويتية، ممثلة بالفريق الفني والمختصين في الصحة العامة والوبائيات، تقوم بعرض تقرير دوري لمجلس الوزراء، ويشمل بعض التصورات والمقترحات في حال الزيادة الطردية في عدد الاصابات.

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وأشار الى متابعة المنظومة الصحية في البلاد، لكافة تطورات ومؤشرات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) محليا ودوليا، خاصة في ظل عودة انتشار الفيروس في كثير من دول العالم بأرقام قياسية، تجاوزت المسجلة في بدايات ظهوره، مؤكدا في الوقت نفسه أن وزارة الصحة الكويتية، تقوم بتحديث الإجراءات والخيارات الصحية المتاحة بصورة متواصلة، بناء على تطورات انتشار الفيروس في الكويت، وعدد الإصابات ونسبة إشغال غرف العناية المركزة.

وشدد السند على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والتوصيات الصحية الصادرة من الوزارة، داعيا جميع المواطنين والمقيمين الى أخذ تلك التوصيات على محمل الجد، حفاظا على صحتهم وصحة وعائلاتهم وعلى المنظومة الصحية في الكويت.