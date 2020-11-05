مقتل وإصابة 6 أشخاص في تفجيرين شرق العاصمة العراقية بغداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مصدر عراقي أمني مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء تفجيرين في محافظة ديالي الواقعة شرق العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر ـ حسبما ذكرت قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم /الخميس/ ـ أن عبوة ناسفة انفجرت في ناحية العبارة شمال شرق بعقوبة، ما أدى إلى مقتل إمراة وإصابة 2 آخرين بجروح متفاوتة، مشيرًا إلى انفجار عبوة ناسفة أخر بالقرب من موقع الحادث، مما أسفر عن إصابة 3 من أفراد الشرطة بجروح.

وأضاف أنه تم نقل جميع المصابين إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم والجثة إلى الطب الشرعي، فيما تم فتح تحقيقات عاجلة في معرفة ملابسات هذا الحادث والجهة التي تقف وراء هذين الانفجارين.

ويأتي هذا في الوقت الذي تستمر فيه القوات الأمنية العراقية في عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول (داعش) في أنحاء البلاد؛ لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددًا.

وكان العراق قد أعلن، في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم (داعش) - الإرهابي والمحظور في روسيا وعدد كبير من الدول - بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي، الذي احتل نحو ثلث البلاد.

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