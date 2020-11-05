شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 3 نساء وإصابة 3 من أفراد الأمن بانفجارين فى ديالى العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى، العراقى، اليوم الخميس، مقتل 3 نساء وإصابة 3 من أفراد الأمن بانفجارين في ديالى. وأمس، أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية اعتقال أحد العناصر القيادية فى تنظيم داعش الإرهابى مسؤول عما يسمى بإدارة "قاطع الجنوب في بغداد" بمنطقة الدورة.

وأوضحت الوكالة - في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية /الأربعاء/ -أن الاستخبارات تمكنت من خلال معلومات أمنية عن وجود أحد الإرهابين المطلوبين للقضاء، حيث تم تشكيل فريق عمل مختص من مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية.

وأضافت أنه تم اعتقال الإرهابي الملقب بـ(أبو سجاد) بمنطقة الدورة في بغداد المطلوب وفق أحكام المادة (4) إرهاب؛ لانتمائه لعصابات (داعش)، والذي عمل إداريًا لما يسمى بقاطع البراء ولاية الجنوب، ومن خلال التحقيقات الأولية معه اعترف باشتراكه بعدة عمليات إرهابية ضد القوات الأمنية العراقية.