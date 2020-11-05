الاتحاد على طريق العودة .. والآمال معقودة

*إعادة الاتحاد إلى منصات الذهب اللائقة به وبتاريخه الأشم تحتاج إلى عدة عوامل منها : توفير الاحتياجات العناصرية من الأجنبية والمحلية بجودة عالية ، وللأمانة قد توفر منها وبالنسبة جيدة ، بقي الأهم ألا وهو وجود هداف شامل ومتكامل يترجم مجهودات زملائه بكل جدارة واقتدار ، كلنا أمل أن نرى ذلك يتحقق في الشتوية بالبحث المدقق من الآن كي يكتمل العمل ويتكلل بإذن الله تعالى بالتوفيق والنجاح .

*هناك لاعبون تتراجع مستوياتهم وهو أمر طبيعي ، ومن الطبيعي العودة بقوة إرادة وأكثر طموحا وتطلعا ، ولكن الغير الطبيعي عدم العودة نظير الكسل وعدم الجدية للأسف مع الاكتفاء بتوقيع عقد جيد وخلصة القصة .

*جائحة كورونا اجتاحت الفرق المحلية ، السبب عدم الالتزام بالتعليمات والتوجيهات كما يجب وينبغي تماما ، نتمنى أن يكونوا في مستوى المسؤولية بكل مهنية من أجل سلامتكم وسلامة الآخرين .

*التنافس الرياضي ظاهرة صحية ، الكسب والخسارة أمران متوقعان ، وما يصحب من تعليقات بعد الكسب أو الخسارة يجب أن تكون وفق التقدير والاحترام وقمة النبل ، ولا تتعدى ذلك أبدا ، لآن اليوم لك وغدا لغيرك ، الدنيا دواره .

*من المنطق أن نقول الحق أينما يكون ، بالتالي عندما تشيد بفريق منافس وهو يستحق أمر محبب وينم عن قمة الوعي الحضاري ، ولكن من السوء تقبيح الجمال نظرا لوجوده في الفريق المنافس ، المنطق يقول بأن الحق شيء والميول شيء أخر .

*البطولة العربية فرصة مواتية قد لا تتكرر ، تحتاج إعداد قوي وتأهيل مميز ، تهيئة شاملة ومتكاملة من الآن حتى موعد إقامتها ، إنها بطولة في غاية الأهمية .

*أرى أن الخماسي الأجنبي الذي سيمثل الاتحاد في البطولة العربية هم : غروهي ، حجازي ، هنريكي ، رومارينهو ، رودريغيز ، خماسي يشكل القوة والتوازن وترجح الكفة بإذن الله تعالى .

*الجولات القادمة من دوري الأمير محمد بن سلمان ستكون حافلة بالمتغيرات والإثارة والمفاجأة ، كونوا في الموعد ، مشاهدة ممتعة يا عشاق كرة القدم .

سبحان الله وبحمده

سبحان الله العظيم

الكاتب الرياضي / حمزة السيد