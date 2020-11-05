أسباب الإصابة بالفشل الكلوي في السعودية... ونصائح للنجاة

أشار عبد العزيز الشثري، استشاري أمراض كلى الأطفال إلى ثلاثة أسباب تؤدي إلى الإصابة بالفشل الكلوي لدى البالغين في المجتمع السعودي، بحسب ما نقله موقع "المواطن".

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وقال إن هذه الأسباب هي "أمراض السكري، والضغط، والسمنة"، مشيرة إلى أنها تتلف الأوعية الدموية الدقيقة التي تتكون منها الكلية.

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وأكد الطبيب السعودي على أن عوامل وعادات أخرى لا تقل أهمية تلحق ضرراً بالكلى، منها: قلة شرب الماء، والإكثار من الملح، والتدخين، والالتهابات البولية، والتوتر والقلق، ما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

ووضع الشثري مجموعة من النصائح، مشددا على ضرورة اتباعها لضمان عدم الإصابة بهذا المرض، ومنها شرب الماء بكمية كافية (للبالغين من 2-3 لتر يوميًا، والأطفال حسب وزن الجسم)، والتقليل من ملح الطعام، وتجنب الأطعمة المعلبة والسريعة حيث تحتوي على مواد تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم.

وأكد ضرورة ممارسة الرياضة بانتظام، والابتعاد عن مسببات التوتر والقلق، والحرص على تناول علاجات السكري والضغط بانتظام، والعمل على تقليل الوزن.