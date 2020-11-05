شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 853 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الليبي، تسجيل 853 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 65 ألفا و440 حالة.

وأوضح المركز في بيان أوردته بوابة الوسط الليبية، اليوم /الخميس/ - أن 500 حالة قد تماثلت للشفاء، ليصل مجموع حالات الشفاء إلى 38 ألفا و110 حالات، بالإضافة لتسجيل 7 حالات وفاة، ليبلغ عدد حالات الوفاة 907 حالات .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ليبيا تسجل 853 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.