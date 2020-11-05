شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطوط السعودية» توضح شرطاً مهماً للسماح بدخول القادمين من 3 دول والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
كشفت الخطوط السعودية، عن شرط مهم للسماح بدخول القادمين من دول (الهند والبرازيل والأرجنتين) إلى المملكة.
وأوضحت في ردها على استفسار أحد المغردين أنه لا يسمح بدخول المملكة للقادمين من تلك الدول الثلاث إلا بعد المكوث 14 يومًا خارجها.
وأضافت أنه مع ملاحظة أن يحمل الراكب نتيجة PCR ويكون من ضمن الفئات المسوح لهم السفر إلى المملكة.
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