شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة القصيم: القبض على عصابة تورطت في سرقة إبل قيمتها أكثر من 300 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
ألقت شرطة منطقة القصيم ، القبض على 7 أشخاص تورطوا في ارتكاب جرائم سرقة إبل تزيد قيمتها على 300 ألف ريال.
وقال الأمن العام عبر حسابه على تويتر ، إن المقبوض عليهم هم 3 مواطنين، و4 مقيمين من الجنسية السودانية في العقد الرابع من العمر.
وأوضح أن الجهات الأمنية في منطقة القصيم أوقفت المتورطين في الجريمة، وأحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
كانت هذه تفاصيل خبر شرطة القصيم: القبض على عصابة تورطت في سرقة إبل قيمتها أكثر من 300 ألف ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.