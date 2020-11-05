شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة القصيم: القبض على عصابة تورطت في سرقة إبل قيمتها أكثر من 300 ألف ريال والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

ألقت شرطة منطقة القصيم ، القبض على 7 أشخاص تورطوا في ارتكاب جرائم سرقة إبل تزيد قيمتها على 300 ألف ريال.

وقال الأمن العام عبر حسابه على تويتر ، إن المقبوض عليهم هم 3 مواطنين، و4 مقيمين من الجنسية السودانية في العقد الرابع من العمر.

وأوضح أن الجهات الأمنية في منطقة القصيم أوقفت المتورطين في الجريمة، وأحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.